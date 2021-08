Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 32-Jährige beschäftigt die Polizei

Kaiserslautern (ots)

Eine 32-jährige Frau hat am Mittwoch die Polizei beschäftigt. Sie tauchte im Laufe des Tages an verschiedenen Polizeidienststellen auf und erzählte wirre Geschichten. Polizeilich relevant wurde es allerdings, als sie sich am späten Vormittag auch an der Einlasskontrolle einer amerikanischen Liegenschaft meldete und auf das Gelände wollte.

Den Mitarbeitern fiel auf, dass die Autofahrerin drogentypisches Verhalten an den Tag legte. Deshalb wurde die deutsche Polizei hinzugezogen, um die Verkehrstüchtigkeit der Frau zu überprüfen. Auf ihr Verhalten angesprochen, gab die 32-Jährige an, am Wochenende "weißes Pulver" eingenommen zu haben. Ein erster Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain.

Die Frau musste deshalb ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgeben, außerdem wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die 32-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell