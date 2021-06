Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rautenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: 85-Jährige aus Seniorenheim in Rauenberg vermisst

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Donnerstag, 03.06.2021, wird die 85-jährige Christiana B. vermisst. Diese verließ gegen 11:45 Uhr ein Seniorenwohnheim in Rauenberg und ist seither unbekannten Aufenthalts. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen unter Einsatz einer Hundestaffel und des Polizeihubschraubers in der Nacht konnten bislang keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort erlangt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau B. in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Polizei Mannheim bittet in diesem Zusammenhang um die Unterstützung der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie trägt ein rotes Shirt und eine dunkle Hose. Sie führt einen Gehstock und eine beigefarbene Umhängetasche mit sich.

Frau B. ist leicht dement, kann aber Gesprächen folgen und weiß, wie sie heißt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Für Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau B. wurde ein Hinweistelefon unter 0621/174-4444 eingerichtet.

Ein Bild der Vermissten, sowie weitere Informationen sind unter folgendem Link des Landeskriminalamts Baden-Württemberg abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rauenberg-vermisstenfahndung/?fbclid=IwAR2Lho758c0v_uIm7wSOihXZEstctQB7cB47pYTss19_CFpc3XYS5QW0IhA

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell