Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dritte Festnahme nach Raub in Erndtebrück -#polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am gestrigen Tag (Mittwoch, 07.07.2021) ist ein dritter Tatverdächtiger nach dem Raub in Erndtebrück vom 12.05.2021 festgenommen worden. Damals haben zwei Männer einen Paketwagenfahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe Teile seiner Warensendungen geraubt. Bereits im Juni sind zwei Männer festgenommen worden. Nun haben die Ermittlungen der Bad Berleburger Kriminalpolizei zu einem weiteren Täter geführt, der bei der Tat und der Tatvorbereitung beteiligt war. Gestern erfolgte im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung die Festnahme des 29-jährigen Mannes. Bei der Durchsuchung wurde weiteres Beweismaterial gefunden. Die Auswertung und Ermittlungen dauern weiterhin an. Nach Vorführung vor dem Haftrichter ordnete dieser die Untersuchungshaft an. Der 29-Jährige wurde der JVA zugeführt.

