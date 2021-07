Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß -#polsiwi

Burbach-Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.07.2021, 16:00 Uhr) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 54 in der Nähe des Kreisverkehrs "Zollhaus" gekommen.

Eine 51-jährige PKW-Fahrerin fuhr mit ihrem Audi die Bundestraße aus Richtung Rennerod kommend in Richtung Burbach. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen kam sie auf gerader Strecke nach links von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Eine 45-jährige PKW-Fahrerin, die in Richtung Rennerod unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 45-Jährige war im Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr herausgeschnitten werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 51-jährige Frau war ebenfalls im Wagen eingeklemmt und musste befreit werden. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Gesamsachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat in Siegen führt nun die Ermittlungen zur genauen Unfallursache durch.

Die Bundesstraße war in dem betroffenen Abschnitt während der der Unfallaufnahme für vier Stunden gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

