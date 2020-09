Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200916 - 0955 Frankfurt - Innenstadt: Versuchter Überfall auf Tagungshotel - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangenen Sonntag (13.09.20) verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem bereits geschlossenen Tagungshotel in der Innenstadt. Als er von einer Rezeptionistin überrascht wird, bedroht er sie zunächst und entkommt dann unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 19:15 soll der Mann das Tagungshotel in der Dominikanergasse durch eine Terrassentür betreten haben. Im Foyer sei er dann von einer 39-jährigen Rezeptionistin überrascht worden. Daraufhin habe der Eindringling die Frau bedroht und sich an der Kasse zu schaffen gemacht. Der Dame sei es dann gelungen, die Haupteingangstür zu öffnen und um Hilfe zu rufen. Da offensichtlich gerade ein Konzert im gegenüberliegenden ehemaligen Dominikanerkloster zu Ende ging, befanden sich zu diesem Zeitpunkt viele Menschen in dem Bereich vor dem Hotel. Als der Unbekannte dies wahrnahm, habe er die Flucht über den Hinterhof des Hotels in Richtung Fahrgasse ergriffen.

Personenbeschreibung:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt und 170 - 175 cm groß. Hagere Statur, kurze dunkelblonde Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet mit grauem Basecap, weißem T-Shirt, und beige-braune Sneakers, wirkte gepflegt.

Auffällig: Tätowierte Arme (nicht bunt), mit einem 10-15 cm großen "Kirchenkreuz" in der Armbeuge des einen Arms sowie einer nicht näher beschriebenen Tätowierung am Oberarm des anderen Arms.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell