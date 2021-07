Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Alleinunfall -#polsiwi

Bad Berleburg - Richstein (ots)

Am Mittwochabend (07.07.2021, 18: 55 Uhr) ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße L 903 bei Richstein gestürzt. Der 55-jährige Biker war in Richtung Arfeld unterwegs, als er vor einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über die Maschine verlor und zu Fall kam. Er rutschte anschließend mit dem Motorrad noch mehrere Meter auf der Fahrbahn weiter. In Gegenrichtung war zu diesem Zeitpunkt ein Traktor unterwegs gewesen. Dessen Fahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen, um eine Kollision mit dem rutschenden Motorradfahrer zu verhindern.

Der 55-Jährige verletzte sich aufgrund des Sturzes und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfallursächlich dürfte nach bisherigen Erkenntnissen ein Fahrfehler des Bikers gewesen sein.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

