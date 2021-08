Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Einbruch in Tennisheim

Gewaltsam sind Unbekannte am Mittwoch in eine Tennishalle in Bad Rappenau eingedrungen. Im Zeitraum von 00.30 Uhr bis 13 Uhr hebelten sie eine Balkontür des Gebäudes in der Weinbrennerstraße auf. Über ein Büro gelangten sie in eine Tennishalle. In dieser warfen sie mit einem Stein eine Glasscheibe ein, die zu einer Gaststätte führte. Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Offenbar wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Heilbronn: Kind mit Auto kollidiert

Ein siebenjähriges Kind ist am Dienstagabend in der Heilbronner Liebigstraße mit einem Auto kollidiert. Gegen 18 Uhr war der Junge mit einem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs. Als er die Fahrbahnseite wechseln wollte, um zu seinem Vater auf der rechten Seite zu gelangen, prallte er mit einem entgegenkommenden Auto einer 30-Jährigen zusammen. Diese war in Richtung Sontheimer Landwehr unterwegs. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Pkw entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Güglingen: Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Güglingen die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet. Gegen 15.15 Uhr war der 59-Jährige auf der Emil-Weber-Straße in Richtung Westen unterwegs. Als er an einer Kreuzung nach links in die Lindenstraße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem 55-jährigen Fahrradfahrer. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu. Es enstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Neuenstadt am Kocher: Mit Harley-Davidson von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ist ein 53-Jähriger am Mittwochabend mit seiner Harley-Davidson verunfallt. Der Mann befuhr mit mehreren anderen Motorradfahrern gegen 20.45 Uhr die Kreisstraße von Hölzern kommend in Fahrtrichtung Cleversulzbach. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im dortigen Waldstück zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An der Maschine entstand geringer Sachschaden.

Möckmühl: Bagger auseinandergenommen

Gewaltsam haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Bagger auf einer Baustelle in Möckmühl geöffnet. Im Zeitraum von 16.40 Uhr bis 7 Uhr morgens brachen sie zunächst die Führerkabine des Baggers auf dem Gelände in der Schuberstraße auf. Sie entwendeten einzelne Teile des Baggers, wobei ein Sach- und Diebstahlschaden in Höhe von über 6.000 Euro entstand. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Möckmühl, Telefonnummer 06298 92000.

Heilbronn: Mit 112,5 Dezibel durch die Stadt

Lauter als die Polizei erlaubt und nicht gesund für die Ohren: Das laute Auspuffgeräusch einer Harley-Davidson hat am Mittwoch das Interesse von Polizeibeamten auf sich gezogen. Die Motorradpolizisten kontrollierten den 62-Jährigen gegen 10 Uhr in Heilbronn und führten eine Geräuschmessung an der Maschine durch. Diese brachte eine enorme Überschreitung zu Tage, auch die Abgaswerte stimmten nicht. Aufgrunddessen wurde die Harley von einem Gutachter überprüft. Dieser stellte eine Standgeräuschemission der Auspuffanlage von 112,5 Dezibel fest. Zur Verdeutlichung: Das menschliche Ohr kann bei längerer Einwirkung bereits ab 85 Dezibel entsprechende Schäden erleiden. Bei 120 Dezibel wird der Lärm als Schmerz wahrgenommen. Darüber hinaus fehlte an der Maschine der Katalysator, sodass die Abgase ungereinigt ins Freie strömten. Der 62-jährige Harley-Fahrer muss nun mit einer Geldbuße im dreistelligen Bereich rechnen. Sein Fahrzeug wurde unverzüglich stillgelegt. Eine Inbetriebnahme ist erst nach Behebung der Mängel und Wiedervorführung bei einer technischen Überwachungsorganisation möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell