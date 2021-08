Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210812-1: Zeugen bemerkten in zwei Fällen denselben Einbrecher

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 21-Jähriger brach in zwei Fahrzeuge und einen Keller ein, bevor ihn ein Polizist von der Flucht abhielt.

Die Bewohner (55, 58) eines Hauses an der Pützstraße bemerkten am Mittwoch (11. August) um kurz vor Mitternacht einen Unbekannten auf ihrem Grundstück in Keldenich. Der Mann leuchtete den Innenhof des gehöftähnlichen Gebäudes mit einer Taschenlampe aus und öffnete die beiden dort abgestellten Fahrzeuge der Eheleute. Die Zeugen informierten die Polizei. Die Innenräume der Fahrzeuge waren durchwühlt. Entwendet hatte der Täter etwas Bargeld und den Wagenschlüssel, bevor er die Flucht ergriff.

Gegen 1.30 Uhr sind die Bewohner (40, 42) eines Hauses in der Heinrich-Heine-Straße am Donnerstagmorgen (12. August) durch Geräusche im Keller geweckt worden. Dort traf der 42-jährige Beamte der Bundespolizei auf einen Mann, der sofort die Flucht antreten wollte. Dem Zeugen gelang es, den Einbrecher (21) bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Die Beamten fanden beim 21-Jährigen die entwendeten Gegenstände aus den Fahrzeugen, die in der Pützstraße standen sowie das Mobiltelefon und weiteres Bargeld des 42-Jährigen. Die Beamten nahmen den Einbrecher vorläufig fest und brachten ihn in eine Polizeidienststelle. Dem 21-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen Diebstahls aus Fahrzeugen und versuchten Einbruchdiebstahls. (bm)

