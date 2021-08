Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210811-4: Frontalzusammenstoß zweier Autos

Pulheim (ots)

Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizisten haben am Mittwochmorgen (11. August) einen Verkehrsunfall an der Boschstraße aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stand gegen 7.50 Uhr eine Autofahrerin auf der Boschstraße in Richtung Siemensstraße. Sie wollte laut eigenen Angaben mit ihrem Wagen links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Ein hinter ihr fahrender VW-Fahrer (31) überholte die verkehrsbedingt wartende Fahrerin links und fuhr dabei auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dabei stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Fahrer eines Fords (55) zusammen. Den 55-Jährigen und seinen vierjährigen Mitfahrer brachten Rettungskräfte zur Behandlung leichter Verletzungen in eine Uniklinik. Der 31-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht und wurde in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. Die stark beschädigten Autos lud ein Abschleppunternehmer auf. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Boschstraße kurzzeitig in beide Richtungen ab. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

