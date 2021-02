Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - vor Spaziergängerinnen entblößt - Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11:50 Uhr, mussten zwei Spaziergängerinnen in der Halberstunger Straße in Sinzheim eine unangenehme Begegnung erdulden. Nach ersten Schilderungen soll ein Mann an der Örtlichkeit an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Der unbekannte Mann wird als ca. 30 bis 50 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell