POL-REK: 210811-3: Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Am Montag (10. August) sind eine Autofahrerin (84) und ein Zweiradfahrer (16) gegen 12.15 Uhr auf der Gennerstraße in Hürth-Fischenich kollidiert. Die 84-Jährige wollte nach eigenen Angaben mit ihrem Auto den Parkplatz einer Bankfiliale in Hürth-Fischenich verlassen. Als sie auf die Gennerstraße einfuhr, prallte sie mit dem 16-jährigen Motorrollerfahrer zusammen. Dieser war zuvor auf der Gennerstraße in Richtung Luxemburger Straße unterwegs. Laut dem 16-Jährigen leitete er eine Bremsung ein, als er den Toyota bemerkte. Dabei rutschte das Hinterrad seines Rollers auf der nassen Fahrbahn weg und es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den 16-Jährigen schwer verletzt in eine Uni-Klinik. (th)

