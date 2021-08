Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210810-5: Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule gesucht

Erftstadt (ots)

Am Sonntag (8. August) beobachtete ein Zeuge (51) vier junge Männer auf dem Schulgelände an der Dr.-Josef-Fieg-Straße. Der 51-Jährige bemerkte gegen 20.30 Uhr, dass sich die etwa 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen auf dem Dach des Hauptschulgebäudes befanden. Als er sich dem Schulhof näherte, stellte er fest, dass an dem Gebäude Fensterscheiben und Blitzableiter beschädigt worden waren. Außerdem befand sich auf der Wand einer Turnhalle ein Graffiti. Die vier Jugendlichen hatten sich, während der Zeuge die Polizei verständigte, in unbekannte Richtung vom Schulgelände entfernt. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. Zeugen, die die Jugendlichen gesehen haben oder weitere sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Ermittler. (akl)

