POL-REK: 210810-4: Jugendliche nach Wohnungseinbruch festgenommen

Kerpen (ots)

Sohn des Hauseigentümers entdeckte zwei junge Frauen beim Versuch des Einbruchs.

Am Montag (9. August) haben Polizisten bei der Fahndung nach drei Tatverdächtigen eine Jugendliche festgenommen. Zwei junge Frauen sollen zuvor versucht haben in ein Wohnhaus am Buirer Weg einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge begleitete die beiden vor der Tat noch ein junger Mann.

Gegen 11.15 Uhr soll es nach Angaben des 18-jährigen Sohns des Hauseigentümers an der Haustür 'Sturm' geklingelt haben. Kurz nachdem es klingelte, habe er zwei etwa 150 Zentimeter große Jugendliche mit schwarzen langen Haaren an einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses festgestellt. Diese sollen an der Tür gehebelt haben und davongelaufen sein, als sie den 18-Jährigen bemerkten. Eine der Tatverdächtigen trug nach Angaben des Zeugen eine auffällige gelbe Jacke, deren dunkle Innenseite sie auf der Flucht bewusst nach außen drehte. Während der Fahndung fielen die beiden jungen Frauen an der Kreuzung von Bergstraße und Dürener Straße Polizeibeamten auf. Beide flüchteten, als sie den Streifenwagen erblickten. Eine der beiden jungen Frauen stellten die Beamten und nahmen sie fest. Die 14-Jährige konnte sich vor Ort nicht ausweisen, auch ein Mobiltelefon mit Erreichbarkeiten der Erziehungsberechtigten führte sie nicht bei sich. Da sie nach eigenen Angaben im benachbarten Ausland lebe, übergaben die Ermittler sie in Obhut des Jugendamts. Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 13 aufgenommen. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch machen können oder zur oben genannten Tatzeit verdächtige Personen im Bereich Blatzheim beobachtet haben, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

