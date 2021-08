Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210810-3: Mitarbeiter entlarvt Etikettenbetrug

Frechen (ots)

Der Tatverdächtige hatte ein Schweißgerät mit einem falschen Preisschild beklebt.

Am Montag (9. August) hat ein aufmerksamer Mitarbeiter (43) eines Baumarkts an der Europaallee in Frechen den Kassenzettel eines Mannes (38) kontrolliert, als dieser das Geschäft verlassen wollte.

Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige ein Arbeitsgerät, das in der Regel mehrere hunderte Euro kostet, selbstständig mit einem Preisschild von rund einem Euro ausgezeichnet hatte. Danach zahlte er den falschen Preis an einer Selbstbedienungskasse. Mitarbeiter nahmen ihn am Ausgang des Geschäfts für eine Kontrolle in Empfang und riefen die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige und entließen ihn nach einer vor Ort erbrachten Sicherheitsleitung. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell