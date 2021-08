Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210809-4: Polizeigewahrsam nach räuberischem Diebstahl

Brühl (ots)

Der Mann war bereits polizeibekannt.

Polizisten haben am Sonntagabend (8. August) einen Mann (33) vorläufig festgenommen, nachdem dieser den Schlüssel eines Linienbusses an der Josefstraße entwendet hatte. Zudem hatte der 33-Jährige versucht den Busfahrer (50) gegen 19.45 Uhr mit einer Flasche zu schlagen, als der 50-Jährige den Schlüssel wieder an sich riss.

Ein aufmerksamer Zeuge (36) habe dann lautstark mitgeteilt, dass er die Polizei ruft. Daraufhin sei der Dieb davongelaufen. Der 36-Jährige habe den Flüchtigen durch den gegenüberliegenden Park verfolgt und daran gehindert seine Flucht mit einem Taxi fortzusetzen. Der 33-Jährige habe den Zeugen daraufhin geschlagen.

Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Beschuldigten zwecks Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und veranlassten nach Rücksprache mit einer Richterin eine Blutprobenentnahme. Mittlerweile ist der 33-Jährige wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (sc)

