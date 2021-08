Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210809-1: Bewohner nach Brand in Mehrfamilienhaus evakuiert

Wesseling (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Im Keller des Gebäudes an der Gartenstraße, in dem 24 Wohnparteien auf acht Etagen untergebracht sind, brach am Sonntagabend (8. August) um 21.40 Uhr ein Feuer aus. Ersten Erkenntnissen zufolge brannte Unrat in einem Keller. Dadurch verrußte das Treppenhaus sehr stark. Vorsorglich wurden Bewohner und Besucher des Hauses evakuiert. Sieben von ihnen, darunter ein Feuerwehrmann, erlitten leichte Verletzungen, die in umliegenden Krankenhäusern behandelt worden sind.

Die Evakuierten kamen vorübergehend in einem Wesselinger Hotel unter. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Beamte des Kriminalkommissariates 11 in Hürth haben mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Zeugen, die zur Entstehung des Brandes sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unverzüglich telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell