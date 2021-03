Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham

Delmenhorst

++ Verstöße gegen die Corona Verordnung ++

Wieder kam es zu mehreren Verstößen gegen die geltende Corona Verordnung. In einem Fall waren drei männliche Personen gemeinsam aus drei verschiedenen Haushalten aus Hannover angereist, um eine weitere Person in Nordenham zu besuchen. Sie hielten sich nicht an die Kontaktbeschränkungen. Zu einem weiteren Verstoß kam es am 14.03.2021, um 01:18 Uhr, in Jade - Schweiburg. Dort hatten sich 10 Personen im Alter zwischen 17 und 34 Jahren getroffen und hemmungslos eine Party gefeiert. Hygiene- und Abstandsregeln wurden in keiner Weise eingehalten. Kuriose Randbemerkung zu diesem Einsatz: Der Hinweisgeber zu dieser Party wurde angetrunken in der Gruppe der feiernden Gäste festgestellt und zeigte sich uneinsichtig. Am 14.03.2021, gegen 01:05 Uhr, versammelten sich einige Personen mit ihren Fahrzeugen auf dem Buswendeplatz an der Deichgräfenstraße. Sie verließen ihre Fahrzeuge und unterhielten sich auf engstem Raum. Ein erforderlicher Mindestabstand wurde deutlich unterschritten und es wurden keine Mund-Nasenbedeckungen getragen. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich schon einige Fahrzeuge wieder entfernt, so dass lediglich noch gegen einen 21- und 22-jährigen Nordenhamer ermittelt wird.

Rückfragen zu vorstehender Meldung richten Sie bitte direkt an die Polizei Nordenham unter 04731/99810.

