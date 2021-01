Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130121-0022: Auf Schneematsch ins Rutschen geraten

Reichshof (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn kam es am Dienstag (12. Januar) in der Elbachstraße in Reichshof- Odenspiel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 57-jährige Reichshoferin fuhr um 13:35 Uhr mit ihrem blauen Renault von der Straße "In der Gasse" kommend in Richtung Elbachstraße. Dort beabsichtigte sie nach links in Richtung Wildbergerhütte abzubiegen. Dabei geriet sie auf dem vorhandenen Schneematsch ins Rutschen und kollidierte mit dem schwarzen Opel eines 42-jährigen Reichshofers. Dieser hatte die vorfahrtsberechtigte Elbachstraße aus Wildbergerhütte kommend in Richtung Odenspiel befahren.

Durch die Kollision zogen sich sowohl der 42-Jährige als auch die 57-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. An dem Renault der 57-Jährigen entstand leichter, an dem Opel des 42-Jährigen hoher Sachschaden.

