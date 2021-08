Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210806-1: Drei Autos aufgebrochen und Innenräume durchwühlt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Die betroffenen Fahrzeuge standen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Zwischen Donnerstagabend (5. August) 18 Uhr und Freitagmorgen (6. August) circa 4.45 Uhr sind Unbekannte in drei Autos in Hürth Hermülheim eingedrungen. Dabei durchwühlten sie den Innenraum eines weißen Renault Zoe, der in der Severinusstraße geparkt war sowie einen schwarzen Audi und einen grauen Renault Clio, die auf der Straße 'Lechenicher Weg' abgestellt waren.

Am frühen Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Rhein-Erft drei verdächtige Männer an der Severinusstraße. Sie seien von dort in Richtung Burgpark gegangen. Er habe beobachtet, dass die Unbekannten mit Taschenlampen in mehrere parkende Fahrzeuge geleuchtet hatten.

Die Tatverdächtigen liefen über die Straße 'Brunoweg' in Richtung Horbeller Straße davon, als sie die eintreffenden Polizisten mit ihrem Streifenwagen sahen. Die Männer sollen zwischen circa 16 und 25 Jahre alt sein. Eine der Personen trug eine weiße Kappe. Auf ihrer Flucht ließen die Männer Diebesgut fallen, das die Polizisten sicherstellten.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, die Beobachtungen zu einem dieser Fälle gemacht haben und Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

