Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210804-4: Aufmerksamer Zeuge bemerkte Kraftstoffdiebe und griff zum Telefon

Hürth (ots)

Der Melder (47) schilderte seine Beobachtungen der Polizei. Das Kriminalkommissariat 23 hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 22 Uhr erhielten Streifenbeamte den Einsatz zu einem Diebstahl an einer Baustelle auf der Wendelinusstraße. Ein Zeuge hatte dort am Dienstagabend (3. August) in der Zeit zwischen 21.40 und 21.45 Uhr beobachtet, wie ein mit zwei Männern besetztes Auto, auf der Wendelinusstraße parkte und beide Männer mit drei großen Kanistern in Richtung der Baustelle in Höhe des Gotteshilfe-Teichs gingen. Nach etwa fünf Minuten sollen die Männer mit gefüllten Kanistern zurückgekehrt sein, diese in den Wagen geladen und davongefahren sein. Das Kennzeichen des Wagens konnte sich der Zeuge ebenso merken und der Polizei mitteilen. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass auf der Baustelle sechs 20-Liter-Kanister umgefüllt und somit insgesamt 120 Liter Dieselkraftstoff entwendet worden sind. Sie fertigten eine Strafanzeige, nachdem Sie an der Halteranschrift den Fluchtwagen fanden und es dort verdächtig nach Dieselkraftstoff roch.

Die Polizei Rhein-Erft lobt ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Mit seiner Hilfe ist die Klärung der Straftat ermöglicht worden. Daher die Bitte: Werden auch Sie Zeuge einer Straftat, so zögern auch Sie bitte nicht und wählen den Notruf 110 der Polizei. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell