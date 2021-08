Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210804-3: Zeuge meldete verdächtige Beobachtungen

Hürth (ots)

Ein 45-Jähriger sah sechs junge Männer, die sich an einem abgestellten Auto zu schaffen machten. Drei von ihnen konnten Polizisten vor Ort stellen.

Den drei 18 und 19 Jahre alten Männern wird zur Last gelegt, versucht zu haben, gemeinsam mit drei weiteren Heranwachsenden einen Transporter aufzubrechen.

Der 45-jährige Zeuge ist am Mittwoch (4. August) um kurz nach 0.30 Uhr auf insgesamt sechs junge Männer aufmerksam geworden, sie sich an einem Auto an der Kreuzstraße aufhielten, bevor sie auf Ansprache des Zeugen in die Zieselsmaarstraße flüchteten. Dort trafen Polizisten auf die Gruppe, die sofort flüchtete. Bei einer Nachschau an einem Transporter stellten die Beamten Aufbruchspuren fest. Im Nahbereich fanden sie zudem eine Tasche und Aufbruchwerkzeuge. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gelang es weiteren Polizisten, einen 18-Jährigen und zwei 19-Jährige zu stellen. Sie machten widersprüchliche Angaben. Nachdem ihre Personalien aufgenommen wurden, entließen die Beamten die drei Männer. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 in Brühl dauern in der Sache an.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den sechs Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

