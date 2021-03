Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Fahrzeugkontrollen

verbotenes Kraftfahrzeugrennen endet mit einer vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis

Ulm (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Laupheim befand sich am Freitag gegen 23:25 Uhr in Rißtissen. Hierbei sind den Polizeibeamten ein BMW sowie ein Skoda negativ aufgefallen. Der 19jährige BMW-Fahrer sowie der 26jährige Skoda-Fahrer beschleunigten ihrer Fahrzeuge auf der Strecke von Rißtissen in Richtung Achstetten auf über 150 km/h. Es folgte eine Raserei über die gesamte Strecke von Rißtissen nach Achstetten mit Geschwindigkeiten zischen 150 km/h und 170 km/h. Der Skoda hatte zum vorausfahrenden BMW den Mindestabstand massiv unterschritten und stichelte den vorausfahrenden BMW-Fahrer noch mit der Lichtpupe an. Beide Fahrzeuge konnten in Achstetten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeuglenker wurden wegen dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen belehrt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt die Beschlagnahme beider Führerscheine an. Der BMW-Fahrer und der Skoda-Fahrer müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0580292, 0580387)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell