Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 15.02.2021/11.43 Uhr

Reutlingen (ots)

Im Artikel "Neuhausen a.d. Fildern (ES): Unfall mit mehreren Beteiligten" hatte sich ein Fehler bei den beteiligten Fahrzeugen eingeschlichen. Diesen bitten wir zu entschuldigen. Bitte verwenden Sie die nachstehende, korrigierte Version:

Neuhausen auf den Fildern (ES): Unfall mit mehreren Beteiligten

Insgesamt drei PKW sind am Sonntagmittag, gegen 12.45 Uhr, bei einem Unfall auf der L1202, auf Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Esslingen, beschädigt worden. Der 32-jährige Fahrer eines Mini Cooper befuhr die L1202 von Esslingen kommend in Richtung Neuhausen auf den Fildern. Zunächst ordnete er sich auf die Abbiegespur zur Auffahrt auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein, wollte seine Fahrt dann aber doch in Richtung Neuhausen auf der Landesstraße fortsetzen. Beim neuerlichen Spurwechsel übersah er den ebenfalls in Richtung Neuhausen fahrenden Ford Kuga einer 54-jährigen und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Außerdem kollidierte der Mini Cooper noch mit einem vor ihm auf der Abbiegespur stehenden Fiat, der von einer 28-Jährigen gelenkt wurde. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 14.000 Euro. (md)

