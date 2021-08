Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210805-1: Polizei warnt vor Trickbetrügern beim Geldwechsel - Zeugensuche

Frechen (ots)

Eine Unbekannte hat am Dienstag (4. August) gegen 15.45 Uhr die Mitarbeiterin eines Hörakustikgeschäfts an der Hauptstraße in Frechen mittels Wechselgeldtrick betrogen. Die Frau wollte eine geringe Kaufsumme mit einem großen Geldschein begleichen.

Die Unbekannte betrat das Ladenlokal und beabsichtigte Batterien mit einem 200-Euro-Schein zu zahlen. Kurz nachdem sie das Wechselgeld auf dem Tresen gelegen hatte, verlangte die Frau eine andere Stückelung des Rückgelds. Die Mitarbeiterin verweigerte die Auszahlung, nahm die Batterien sowie das Wechselgeld zurück und händigte den 200-Euro-Schein wieder aus. Nachdem die "Kundin" den Verkaufsraum verlassen hatte, bemerkte die Mitarbeiterin einen Diebstahl von Geldscheinen aus dem Kassenbestand.

Die Mitarbeiterin beschrieb die circa 25 bis 30-jährige Frau als 160 Zentimeter groß und sehr schlank. Sie habe lange dunkelbraune Haare mit einem orange-roten Haaransatz. Zum Tatzeitpunkt habe die Frau ein graues T-Shirt und eine helle Jeanshose getragen. Zudem habe sie eine Handtasche mit dünnen Tragegurten mitgeführt.

Die Polizei Rhein-Erft rät misstrauisch zu sein, wenn fremde Personen plötzlich um einen Geldwechsel bitten oder andere Waren verlangen, als ursprünglich vorgegeben. Lehnen Sie die Bitte im Zweifel höflich ab und treten Sie vom Verkauf im Beisein des "Kunden" zurück, indem Sie das Wechselgeld nochmals zählen, bevor es zurück in der Kasse kommt. Zeigen Sie jeden Diebstahl sofort bei der Polizei an. Im Notfall wählen Sie bitte den Notruf "110" der Polizei. (bm/sc)

