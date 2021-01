Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Im Kreuztal 8657537 Wissen, Im Kreuztal 86 (ots)

In der Zeit von Sa., 02.01.2021, 18:00 Uhr und So., 03.01.2021, 18:15 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellten Pkw Audi A3. An diesem entstand ein Schaden an der vorderen linken Stoßstange in Höhe von ca. 500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell