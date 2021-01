Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

RheinbreitbachRheinbreitbach (ots)

Am 02.01.2021 ereignete sich gegen 19:45 Uhr in Rheinbreitbach an der Einmündung "Josefstraße" Ecke "Im Winkel" eine Verkehrsunfallflucht.

Gegen 19:50 Uhr befuhr die Unfallbeteiligte-Fahrzeugführerin die Josefstraße und wollte nach rechts in die Straße "Im Winkel" einbiegen. Hierbei kam ihr ein dunkler VW Passat auf ihrer Fahrspur entgegen, sodass die Geschädigte nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dadurch touchierte sie eine Mauer und an ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der unfallverursachende VW Passat entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Feststellungen seinen Personalien zu ermöglichen.

Zeugen des Vorfalls oder der Fahrzeugführer des VW Passat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz/Rhein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell