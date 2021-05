Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Sachbeschädigungen an parkenden Autos durch Schüsse mit unbekannter Waffe, Polizei sucht Zeugen

Bredstedt/Bordelum (ots)

In der Nacht von Samstag (01.05.21) auf Sonntag sind in Bredstedt mehrere Fahrzeuge beschossen und dadurch teilweise stark beschädigt worden. Offensichtlich wurde mit einer Kleinkaliberwaffe oder mit einer Zwille auf die parkenden Autos geschossen. Etwaige Projektile wurde nicht aufgefunden. Die Fahrzeuge parkten in den Straßen Friedrichsallee, Osterstraße und Am Mühlenberg. Außerdem wurde in der Ortschaft Bordelum die Scheibe einer Bushaltestelle zerstört. Ein Zusammenhang zu den Taten in Bredstedt ist möglich. Die Polizei Bredstedt sucht nun Zeugen oder Hinweisgeber zu den Sachbeschädigungen. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen, die mit den Taten in Verbindung gebracht werden können? Hinweise bitte an die Polizei in Bredstedt unter der Rufnummer 04671-4044900.

