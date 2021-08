Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210806-2: Räuberquartett ließ Teile der Beute zurück - Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Einem 43-jährigen Mann aus Driedorf raubten Unbekannte die Sporttasche und ein Mobiltelefon. Auf ihrer Flucht ließen die Täter Teile der Beute zurück.

Am Freitag (6. August) stellte der 43-Jährige gegen 0.20 Uhr sein Auto auf der Sudetenstraße in Höhe des Schwimmbades "De Bütt" ab und ging zu Fuß zu einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus. Auf dem Weg dorthin fielen ihm bereits zwei Männer auf. Am schlecht beleuchteten und einsehbaren Eingang des Hauses standen zwei weitere Männer, die den 43-Jährigen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufforderten. Die anderen Männer zückten einen Schlagstock und eine Pistole, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Als der 43-Jährige versuchte mit seinem Mobiltelefon die Polizei zu benachrichtigen, soll ihm dieses aus der Hand gerissen worden sein. Aus der Not heraus klingelte der 43-Jähige wahllos bei den Bewohnern des Hauses, wovon zwei Bewohner auf die Tat aufmerksam wurden und unabhängig voneinander die Polizei informierten. Daraufhin sollen ihm die Täter die mitgeführte Sporttasche entrissen haben und in Richtung Knapsackstraße und Parkplatz des Schwimmbades geflüchtet sein.

Dort fanden die Polizisten diverse Kleidungsstücke aus der Tasche des Beraubten. Kriminalbeamte übernahmen die Spurensicherung vor Ort, während weitere Streifenwagenbesatzungen in der Fahndung tätig waren.

Gesucht werden die vier nachfolgend beschriebenen Männer:

Der erste Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte schwarze Haare, die seitlich kurz rasiert und sonst länger waren (Undercut). Er war mit einer blauen Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet. Dieser Täter soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Der zweite Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er trug eine blaue 7/8-Hose und ein graues T-Shirt. Dieser Täter soll eine Pistole mit sich geführt haben.

Der dritte Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Dieser Täter soll einen Schlagstock eingesetzt haben.

Der vierte Täter ist 30 bis 40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hatte eine auffallende Glatze und trug einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem orange-blauen Basketballtrikot und einer Sporthose in gleicher Farbgebung bekleidet. Dieser Täter soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf die Mithilfe der Anwohner des Wohnviertels. Die Beamten wollen wissen: Wer hat das Geschehen im tatrelevanten Zeitraum mitbekommen und kann sachdienliche Hinweise angeben? Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de . (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell