Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstahl von Bootsmotoren; Brände; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Nach Wildunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 50-jähriger Quad-Fahrer bei einem Wildunfall am Donnerstagmorgen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Aichelau und Ödenwaldstetten erlitten. Der Mann war gegen 5.40 mit seinem Quad auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Ödenwaldstetten unterwegs, als etwa 2,5 km nach Ortsende Aichelau plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Quad-Fahrer hatte keinerlei Chancen zu reagieren und erfasste das Tier. Durch den Aufprall stellte sich das Quad quer und überschlug sich in der Folge. Der 50-Jährige wurde vom Fahrzeug geschleudert, wobei er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Das Quad, an dem ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (cw)

Filderstadt (ES): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall mit Personenschaden (Zeugenaufruf)

Ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen hat am Mittwochnachmittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 18-Jähriger mit einem Skoda Fabia gegen 14.15 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße zwischen den Abfahrten Filderstadt West und Filderstadt Ost. Vom Beschleunigungsstreifen des Parkplatzes Plattenhardt scherte offenbar ein heller Transporter bzw. Kleinlaster auf die rechte Fahrspur ein, weshalb der 18-Jährige eigenen Angaben zufolge zur Verhinderung einer Kollision abbremsen und nach links ausweichen musste. Hierbei streifte er den auf der linken Spur befindlichen VW Golf eines 30 Jahre alten Mannes. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Skoda ins Schleudern, überschlug sich und blieb in der Fahrbahnmitte auf dem Dach liegen. Der VW schleuderte seinerseits frontal in die rechten Leitplanken und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Beide Pkw-Lenker sowie zwei Mitfahrerinnen im Skoda im Alter von 16 und 18 Jahren erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Alle vier Personen wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Der Blechschaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf zirka 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen bis 17 Uhr voll gesperrt werden. Dies hatte einen kilometerlangen Rückstau bis zur A 8 zur Folge. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu dem einscherenden hellen Transporter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (mr)

Nachfolgende Pressemitteilung wird auf Bitten des Polizeipräsidiums Einsatz veröffentlicht:

Plochingen (ES): Außenbordmotoren auf dem Neckar gestohlen

Unbekannte Diebe haben im Zeitraum von Sonntag, 25.07.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 28.07.2021, 17:00 Uhr, im Bereich der Yachtschule in Plochingen vier Außenbordmotoren entwendet. Nach den ersten Ermittlungen trennten die Täter die Steuerleitungen und Bowdenzüge von den Außenbordmotoren mit einem Schneidewerkzeug ab und demontierten dann die Motoren von den Booten. Die Banditen machten sich sogar noch die Arbeit gleich drei der vier Motoren bei Booten, die im Wasser lagen, abzumontieren und an Land zu hieven. Da die Außenbordmotoren sehr schwer sind, gehen die Ermittler der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt.

Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart, Telefon 0711/218050-10, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in dem Bereich der Yachtschule sachdienliche Hinweise geben können.

Wendlingen (ES): Brand in Dachgeschosswohnung

Ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am frühen Donnerstagmorgen in der Albstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 0.40 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil es aus der Wohnung stark rauchte. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. Wie sich herausstellte, hatte die Wohnungsinhaberin eine Kerze aufgestellt und war anschließend eingeschlafen. Die Kerze kippte nachfolgend um und setzte einen Wäscheberg in Brand. Erst der Alarm des Rauchmelders weckte die Bewohnerin, die den Brand nahezu löschen konnte. Die Feuerwehr löschte den verbliebenen Schwelbrand anschließend vollständig. Nachdem die Wohnung durchlüftet worden war, konnten alle Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Zwei Radfahrer sind in der Nacht zum Donnerstag auf dem Fußgängerweg in der Brunnenstraße zusammengestoßen und gestürzt. Gegen 23.20 Uhr waren die beiden 39 und 19 Jahre alten Männer mit ihren Rädern nebeneinander auf dem Fußweg in Richtung Zeller Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 23 kollidierten die beiden Männer und stürzten zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Leichtverletzten vor Ort. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung der beiden Radler. Ein Vortest lieferte daraufhin Werte von über 1,2 Promille, weshalb beide Männer Blutproben über sich ergehen lassen mussten. (rn)

Tübingen (TÜ): Müllsäcke und Mülltonnen angezündet (Zeugenaufruf)

Nach dem Brand mehrerer gelber Säcke und mehrerer Restmülltonnen am frühen Donnerstagmorgen in der Tübinger Altstadt fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen nach einem etwa 180 cm großen Mann. Zeugen hatten gegen 4.50 Uhr beobachtet, wie der Gesuchte in der Jakobsgasse mehrere vor einem Haus bereitgelegte gelbe Säcke angezündet hatte. Wenig später gingen weitere Notrufe über brennende Mülltonnen in der Rappstraße, Ecke Weberstraße ein. Auch hier waren drei schwarze Restmülltonnen in Brand gesteckt worden. Alle Brände konnten von der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch gelöscht werden. Während in der Rappstraße außer den verbrannten Mülltonnen kein Schaden zu beklagen war, wurde in der Jakobsgasse die Hausfassade durch Hitze und Ruß beschädigt. Der Sachschaden hier wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung, zu der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verlief bislang ergebnislos. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat noch am frühen Morgen die Ermittlungen aufgenommen. Der mutmaßliche Brandstifter soll mit einer kurzen Hose und einem Hemd bekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine E-Gitarre auf dem Rücken, die einen weißen Gitarrenhals hatte. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): 44-Jährigen geschlagen und getreten (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend auf der Platanenallee ereignet hat. Kurz nach 20.30 Uhr war es dort zwischen einem 44-Jährigen und offenbar mehreren Jugendlichen zu einem Streit gekommen. Die Tatverdächtigen sollen in der Folge den 44-Jährigen getreten und auf ihn eingeschlagen haben. Auch ein Schlagring soll dabei zum Einsatz gekommen sein. Der 44-Jährige wurde dabei verletzt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Im Zuge der Fahndung konnte durch die Einsatzkräfte wenig später ein 15-jähriger Tatverdächtiger gestellt und ein mitgeführter Schlagring beschlagnahmt werden. Der Jugendliche hatte sich auf der Flucht eine Platzwunde zugezogen und wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde im Zuge des Einsatzes das Seitenfenster eines in der Uhlandstraße geparkten Streifenwagens aus einer bislang unbeteiligten Personengruppe heraus eingeworfen. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen an. Zeugenhinweise bitte an Telefon 07071/ 972-8660. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Mit Steinmauer kollidiert

Auf schätzungsweise 8.000 Euro beläuft sich der Blechschaden an einem Mercedes, der in der Nacht zum Donnerstag in der Bahnhofstraße mit einer Steinmauer kollidiert ist. Gegen ein Uhr war ein 18-Jähriger mit dem Wagen stadteinwärts unterwegs und kam dabei wohl aufgrund Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überfuhr den Gehweg und stieß anschließend gegen eine zirka 40 cm hohe Steinmauer sowie einen Laternenpfahl. Wieder zurück auf der Fahrbahn kam der Mercedes dann zum Stehen. Er musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des jungen Mannes wurde von der Polizei beschlagnahmt. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Brand in Passage (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen nach dem Brand eines Werbeelements am Mittwochabend in einer Passage in der Sonnenstraße. Kurz nach 19.30 Uhr entdeckte eine Zeugin das brennende Werbemittel in Form eines Pilzes und verständigte die Einsatzkräfte. Bis zum Eintreffen der Retter hatten die Flammen bereits auf die Holzdecke der Passage übergegriffen. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf die darüber befindlichen Wohnungen verhindern. Zwei 28 und 30 Jahre alte Männer, die gemeinsam mit weiteren Passanten erste Löschversuche unternommen hatten, wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 20.000 Euro beziffert. Das Kriminalpolizeikommissariat Balingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07433/ 264-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell