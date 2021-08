Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210810-1: Anwohner überraschte Einbrecher

Bergheim (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei Rhein-Erft fahndet nach mindestens zwei Männern, die mit einem dunklen größeren Fahrzeug von der Winfriedstraße flohen. Die beiden Unbekannten sind zuvor in ein Einfamilienhaus eingebrochen und von einem der Anwohner (61/63) bemerkt worden.

Gegen 13.30 Uhr klingelte es an der Haustür des Einfamilienhauses. Der 63-jährige Bewohner sah aus dem Fenster, öffnete dem unbekannten Klingelnden aber nicht. Etwa zehn Minuten später vernahm der Senior verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss. Um sich zu versichern, dass alles in Ordnung ist, begab sich der 63-Jährige ins Erdgeschoss. Dort sah er im Wohnzimmer einen unbekannten Mann, der sofort durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster nach draußen floh. Er und ein weiterer Mittäter flohen sich in ein dunkles Fahrzeug, das der Senior als einem Kombi ähnlich beschrieb. Der Wagen entfernte sich in Richtung Landesstraße 91.

Nach Angaben des Seniors war der Einbrecher etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und mit einem Jogginganzug bekleidet. Eine Beschreibung zu dem Mittäter war nicht möglich.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 fragen: Wer hat den Einbruch beobachtet? Wer hat die beiden Tatverdächtigen oder ein verdächtiges Fahrzeug zum oben genannten Tatzeitraum gesehen? Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de .

Die Polizei informiert wöchentlich mit dem Wohnungseinbruchradar über die Aktionsgebiete der Einbrecher im Rhein-Erft-Kreis. Eine Übersicht finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell