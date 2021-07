Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB 1

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 17.40 Uhr zur Autobahn 1 gerufen. Hier hatte sich ein Verkehrsunfall zwischen 2 PKW´s ereignet. Im Einsatz waren die Feuerwehrbeamten der Hauptwache, sowie der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr. Die Insassen der Fahrzeuge wurden dem Rettungsdienst übergeben und in umliegende Krankenhäuser transportiert. An beiden Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt. Die Fahrbahn wurde von Trümmerteilen und Verschmutzungen gereinigt. Der Einsatz endete nach ca. 1Std für 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr. Am Abend wurde die Hauptwache in die Gartenstraße alarmiert. Ein Patient wurde erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Um 05.44 Uhr rückte die Hauptwache erneut aus. In der Birkenstraße benötigte der Rettungsdienst Unterstützung. Der Einsatz endete nach 30 Minuten.

Feuerwehr Gevelsberg