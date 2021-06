Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: LKW touchiert Eisenbahnbrücke

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Montag zur Straße "An der Drehbank" alarmiert. Ein mit 3 Trafoelementen beladener LKW hatte die dortige Eisenbahnbrücke touchiert, woraufhin die Trafoelemente umkippten und beschädigt wurden. Das Trafoöl lief von der Ladefläche auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr sicherte eine Ausbreitung des Öles mit Bindemittel ab und stellte den Brandschutz sicher. Das restliche Öl wurde abgelassen und in Auffangbehälter gesammelt. Die Trafoelemente wurde mit Hilfe eines Krans auf einen anderen LKW umgeladen und abtransportiert. Das Öl auf der Fahrbahn wurde mit Bindemittel abgestumpft und durch eine Kehrmaschine wieder aufgenommen. Für die gesamte Dauer des Einsatzes musste die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Einsatz konnte nach 2,5h beendet werden. Im Einsatz waren neben der Hauptwache auch die Löschzüge 1 und 2.

