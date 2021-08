Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210810-2: Täter stahl fünf Mobiltelefone

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft ist auf der Suche nach einem jungen Mann, der in einem Mobilfunkgeschäft hochwertige Geräte aus der Auslage nahm und flüchtete.

Dem Unbekannten wird zur Last gelegt, am Montag (9. August) gegen 18.05 Uhr ein Mobilfunkgeschäft auf der Hauptstraße betreten und nach einem kurzen Gespräch mit der Angestellten fünf Geräte gestohlen zu haben. Der junge Mann im Alter zwischen 16 und 20 Jahren betrat das Ladenlokal, gab an, sich umsehen zu wollen und riss an den Sicherungen dreier Samsung und zweier Apple-Geräte. Dadurch löste er einen Alarm aus, auf den ein auf der Hauptstraße befindlicher Zeuge aufmerksam wurde.

Mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro flüchtete der Täter in Richtung des Krankenhauses. Er trug eine dunkelblaue oder schwarze Übergangsjacke und eine gleichfarbige Jeans sowie eine dunkle Kappe auf dem Kopf.

Hinweise zu ihm nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 oder auch per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell