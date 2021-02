Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kreis Biberach - Betrunkene Autofahrer

Gleich drei Autofahrer zog die Polizei am Mittwoch aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr stoppten Beamten den 55-jährigen Fahrer eines Mercedes in Uttenweiler. Bei der Kontrolle stieg der Mann aus seinem Auto und schwankte leicht in Richtung der Polizisten. Er roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Einen in Schlangenlinien fahrenden Volvo sah eine Polizeistreife gegen 22.30 Uhr in Biberach. In der Hans-Liebherr-Straße kontrollierten sie die Fahrerin. Am Steuer saß eine 59-Jährige. Sie wollte wohl gerade einen Angehörigen von der Arbeit abholen. Auch sie hatte so viel getrunken, dass sie nicht mehr weiterfahren durfte. Nach einer Blutprobe musste sie ihren Führerschein abgeben.

Auf einem Verbindungsweg zwischen Schweinhausen und Berg stand kurz nach 22.30 Uhr ein Renault. Der Motor lief und die Fahrbeleuchtung war eingeschaltet. Die Polizisten wollten die Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Stattdessen fuhr sie wenige Meter weiter und hielt dann erneut an. Am Steuer saß eine 34-Jährige. Bei der Kontrolle roch sie deutlich nach Alkohol. Der Alkomattest bestätigte den Verdacht, dass die Frau deutlich zu viel getrunken hatte. Auch sie musste Blut und ihren Führerschein abgeben.

