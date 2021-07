Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Leiche aus der Lahn geborgen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Am Sonntagmorgen, 18. Juli, um kurz nach 10 Uhr bargen die DLRG und die Feuerwehr nahe den Lahnterrassen einen leblosen Mann aus der Lahn. Es handelt sich um einen in Marburg wohnhaft gewesenen, in Georgien geborenen 38 Jahre alten Mann. Die ersten Ermittlungen und die Untersuchungen konnten das Geschehen nicht klären, sodass die Staatsanwaltschaft Marburg eine Obduktion anordnete. Mit einem Ergebnis ist nicht vor Mittwoch (21. Juli) zu rechnen. Die weiteren Informationen dazu erfolgen über die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421 290 222.

Martin Ahlich

