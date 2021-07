Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Positiver Drogentest + Graffiti in der Weidenhäuser Straße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Positiver Drogentest

Am Freitag, 16. Juli, um 13.40 Uhr zeigte ein Drogentest an, dass der 35 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen fuhr. Die Polizei beendete die Fahrt mit der Kontrolle am Richtsberg und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Marburg - Graffiti in der Weidenhäuser Straße

Zwischen 07 Uhr am Donnerstag und 09.30 Uhr am Freitag, 16. Juli, malten Unbekannte mit silberner Sprühfarbe und pinkfarbener Kreise verbotene Symbole auf die Fassade eines Hauses in der Weidenhäuser Straße. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Sachdienliche Hinweise daher bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell