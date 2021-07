Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwerer Unfall zwischen Gladenbach und Runzhausen - 2 Verletzte + Unfallflucht auf dem tegut-Parkplatz

Cappel - Unfallflucht auf dem tegut-Parkplatz

Als die Fahrerin zu ihrem weißen VW Bus zurückkehrte, bemerkte sie sofort die Delle in der rechten Schiebetür. Weder fand sie am Auto einen Zettel noch machte sich ein Verursacher des offensichtlichen Unfallschadens auf andere Weise bemerkbar. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Donnerstag, 15. Juli, gegen 10/10.15 Uhr auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Marburger Straße ein Fahrmanöver beobachtet, das zu dem Schaden am VW Bus geführt haben könnte? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Schwerer Unfall zwischen Gladenbach und Runzhausen - 2 Verletzte

Bei einem Unfall auf der Bundestraße 453 zwischen Gladenbach und Runzhausen erlitten zwei Mitarbeitern des Bauhofs der Stadt Gladenbach schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten beide ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war am Donnerstag, 15. Juli, zwischen 08.50 und 11.25 Uhr voll gesperrt. Rundfunkwarnmeldungen meldeten die Störung und die Polizei leitete den Verkehr um.

Nach ersten Ermittlungen kollidierten am Donnerstag, 15. Juli, gegen 08.50 Uhr, ein Sattelzug mit Auflieger mit dem Piaggio Porter Kleinlaster des städtischen Bauhofs in einer Kurve zwischen Gladenbach und Runzhausen. Nach Zeugenaussagen befand sich das Heck des Aufliegers beim Durchfahren einer Kurve in der Fahrspur des Gegenverkehrs. Die Berührung mit dem Heck des Aufliegers wies den Kleinlaster nach rechts ab, sodass das Fahrzeug von der Straße abkam und gegen Strauchwerk und mehrere kleinere Bäume prallte. Während der 49 Jahre alte Mitfahrer das Fahrzeug selbständig verlassen konnte, musste die Feuerwehr den eingeklemmten 54 Jahre alten Fahrer bergen. Der Fahrer erlitte schwerere, nach ersten Untersuchungen am Unfallort augenscheinlich nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der 38 Jahre alte Fahrer des Lastwagens mit litauischem Kennzeichen blieb unverletzt. Am Auflieger entstand hinten links an Plane, Stoßstange und Verkleidung ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der Schaden an dem Piaggio Porter wurde auf ca. 12.000 Euro taxiert, sodass vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

