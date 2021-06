Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Online-Praktikum bei der Polizei

Kreis Kleve (ots)

Sich bei einem Praktikum selbst ein Bild davon machen, wie die Arbeit als Polizeibeamtin oder -beamter aussieht? Das geht - trotz Corona. Die Kreispolizeibehörde Kleve bietet ab sofort ein eintägiges Online-Praktikum an. Begleitet durch Polizeihauptkommissar Rüdiger Reusch, Personalwerber der Behörde, erleben die Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus, was es heißt, Polizeibeamtin oder Polizeibeamter zu sein. Sie lernen neben dem Dienst im Streifenwagen auch die Tatortarbeit der Kriminalpolizei kennen und können sogar virtuell im Polizeihubschrauber mitfliegen. Als feste Termine sind bereits Dienstag, 15. Juni 2021, und Montag, 28. Juni 2021, eingeplant. Weitere Tage sind auf Anfrage möglich. Interessierte Schülerinnen und Schüler melden sich gerne per E-Mail an personalwerbung.kleve@polizei.nrw.de (cs)

