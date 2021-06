Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Kleve (ots)

Am Sonntag (06.06.2021) kam es gegen 12:10 Uhr auf einem parallel zur Straße Esperance verlaufenden Waldweg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 56-jährigen Klevers.

Der Klever war zu Fuß auf dem Waldweg unterwegs, als ein Mountainbiker den 56-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit überholte. Der Klever geriet ins Straucheln und ruderte mit den Armen, wobei er in den Fahrweg einer Frau geriet, die ebenfalls mit einem Mountainbike unterwegs war. Eine Berührung soll allerdings nicht stattgefunden haben. Auch die Frau überholte den Fußgänger.

Nach circa einhundert Metern kehrte der unbekannte Mountainbiker zurück, bremste so abrupt auf Höhe des 56-Jährigen, das das Hinterrad des Mountainbikes hochschlug und den 56-Jährigen im Rücken traf. Danach schrie der Unbekannte den Klever an, griff ihm an die Kehle und schubste ihn in ein Gebüsch, so dass der 56-Jährige mit seinem Kopf auf einen Ast schlug.

Der Angreifer und seine Begleitung setzten danach ihre Fahrt in Richtung Esperance fort.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten beschreiben den Angreifer als muskulösen, circa 200 cm großen Mann, mit kurzem hellblondem Militärhaarschnitt und sehr hellen Augen. Er trug schwarze Radkleidung und hatte Tribal-Tattoos auf der linken Wade und dem rechten Bizeps. Der Tatverdächtige war mit einem matt-schwarzem Mountainbike unterwegs und sprach Deutsch mit niederländischem Akzent. Das Alter des Mannes wurde auf circa 40 Jahre geschätzt.

Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt oder zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, die Kripo Kleve unter 02821 5040 zu kontaktieren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell