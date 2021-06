Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

75-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Kleve-Materborn (ots)

Am Freitag (4. Juni 2021) gegen 22:40 Uhr kam es auf der Dorfstraße in Materborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 75-Jähriger aus Kleve schwere Verletzungen zuzog. Der Mann war dort mit seinem Pedelec in Richtung Saalstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto kollidierte. Der 75-Jährige stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. An dem geparkten Skoda und dem Pedelec entstand Sachschaden. (cs)

