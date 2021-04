Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210420.4 Albersdorf: Geldbörse aus Beutel entwendet

Albersdorf (ots)

Während des Einkaufs auf dem Wochenmarkt in Albersdorf hat ein Unbekannter einer Frau am vergangenen Freitag unbemerkt das Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr hielt sich die Geschädigte auf dem Markt auf dem Bürgermeister-Golz-Platz auf. An einem Stand tätigte sie einige Einkäufe und hielt währenddessen einen Einkaufsbeutel mitsamt ihrem Portemonnaie in der Hand. Nach dem Bezahlen steckte sie ihr Geld zurück in die Tasche und verließ den Platz. Währenddessen kam ihr eine ältere männliche Person mit lichtem, grauem Haar auffällig nahe, gedacht hat sich die 73-Jährige dabei jedoch zunächst nichts. Erst später zuhause bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. Möglicherweise hat es der verdächtige Mann entwendet. Er erbeutete allerdings nur ein paar Euro.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 0481 / 94413 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

