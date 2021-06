Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung "Kleve - Diebstahl eines Transporters und versuchter Einbruch auf Autohaus-Gelände" vom 7.6.2021, 11:05 Uhr

Kleve (ots)

Aufgrund von Zeugenaussagen lässt sich der Tatzeitraum nun weiter eingrenzen: Offenbar waren die unbekannten Täter am Freitagmorgen (04. Juni 2021) zwischen 05:30 und 5:45 Uhr auf dem Gelände an der Siemensstraße am Werk. Weitere Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell