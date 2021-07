Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gestohlenes Mountainbike - Besitzer gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Polizei stellte am Sonntag, 11. Juli, ein vermutlich überlackiertes, jetzt schwarzes Mountainbike sicher. Der Fahrer, ein polizeibekannter 18-Järhgier gab zu, das Rad am Erlenring in Marburg mitgenommen zu haben, da es dort "einfach so herumstand". Wann genau er das Rad dort mitgenommen hat, konnte der 18-Jährige nicht sagen. Bis heute hat der Besitzer den Diebstahl des Bikes noch nicht angezeigt. Wem also gehört dieses Rad? Wer kann Hinwiese zum Besitzer geben? Bei dem Fahrrad handelt es sich um matt schwarz lackiertes, 26 Zoll großes Giant Mountainbike mit einem Shimano XT Schaltwerk. Aufgrund von Spuren am Rahmen dürfte das Rad mal rot gewesen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ein Bild des Fahrrades ist diese Meldung beigefügt und steht unter www.polizeipresse.de zur Ansicht und zum Herunterladen für die Berichterstattung zur Verfügung.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell