Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Wittlich (ots)

Nach einem Zeugenhinweis wegen einem verdächtig geführten Pkw in der Feldstraße in Wittlich am Sonntag, 16.05.2021, 14.15 Uhr, wurde die Halteranschrift aufgesucht. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte ermittelt werden. Bei dem 54-jährigen Fahrer wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell