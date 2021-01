Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sportlerheim aufgebrochen

53909 Zülpich-Schwerfen (ots)

Elektrogeräte entwendeten Unbekannte aus einem Sportheim an der Straße "Am Schützenhaus". Ein Anwohner hatte den Vorsitzenden Freitagnachmittag (15.30 Uhr) des Vereins über offenstehende Fenster am Vereinsheim in Kenntnis gesetzt. Dieser stellte den Diebstahl fest. Wie der oder die Täter ins Gebäude gelangte, ist zurzeit noch unklar. Am 07.01.2021 hatte noch eine Begehung des Gebäudes stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Elektrogeräte noch im Gebäude.

