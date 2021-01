Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandlegung misslang

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Samstagmorgen bemerkte eine Angestellte eines Geschäftes an der Kölner Straße, dass Unbekannte in der vergangenen Nacht versuchten, einen Tisch in Brand zu setzten. Dazu hatte man mit einem Feuerzeug, ein an einem Tisch befestigtes, laminiertes Blatt Papier versucht in Brand zu setzen. Als dies nicht gelang, wurde mit einer Sprühflasche als Brandbeschleuniger ein neuerlicher Versuch gestartet. Auch dieser scheiterte.

