Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schnee in der Eifel: Wochenende ohne besondere Vorkommnisse

Kreis Euskirchen (ots)

Verstärkt war die Polizei im Kreis Euskirchen auch an diesem Wochenende wieder im Einsatz, um insbesondere die Ordnungsämter des Kreises bei der Durchsetzung ihrer Maßnahmen (u.a. der Coronaschutzverordnung) im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe anlassbezogen zu unterstützen.

Das Wochenende verlief aus polizeilicher Sicht verhältnismäßig ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Die Verkehrslage in den Winter- und Erholungsgebieten des Kreises Euskirchen war weitestgehend unauffällig. Nur im Bereich des Höhengebiets Bad Münstereifels waren die Parkplätze wie am Vortag wieder etwas voller als sonst. Das Ordnungsamt regelte dies in eigener Zuständigkeit.

Die Appelle wurden angenommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und das kooperative Verhalten.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell