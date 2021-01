Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen

53919 Weilerswist (ots)

Am frühen Samstagmorgen (2 Uhr) hebelten Unbekannte die Eingangstür zu seinem Supermarkt an der Kölner Straße auf. Zielgerichtet suchten sie einen Kassenbereich auf und entwendeten hier eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenstangen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell