Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Am 29.07.21, gegen 12.05 Uhr, überquerte eine 60-jährige Fußgängerin aus Bodenfelde die Uslarer Straße in Bodenfelde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden PKW eines 35-jährigen Fahrers aus Bodenfelde. Die Fußgängerin wurde dadurch leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Schaden.

