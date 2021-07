Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch

Uslar (ots)

GEMARKUNG BODENFELDE (js) Zwischen dem 28.07.21, 17.30 Uhr, und dem 29.07.21, 17.30 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in einen unbewohnten Resthof in der Gemarkung Bodenfelde, "Breiter Busch". Zwei Türen sowie ein verschlossener Schrank wurden gewaltsam geöffnet. Gegenstände wurden nicht entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, oder Bodenfelde, Tel.: 05572/948520.

